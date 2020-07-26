Казалось бы, чем больше мегапикселей в камере, тем лучше. По крайней мере, таким принципом пользуются многие производители смартфонов. Однако, гендиректор Huawei по потребительскому бизнесу Юй Чэндун раскритиковал эту идею.

По его словам, их компания не спешит оснащать свои флагманы трендовыми камерами, gizchina.com.

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В чем дело

Юй Чэндун пояснил, что высокое разрешение матрицы, а также использование технологий объединения пикселей не оказывают существенного влияния на качество мобильной съемки.

"Качество снимков зависит не от количества пикселей, а является результатом системной работы, включая взаимодействие аппаратной обработки изображения, программных алгоритмов и возможностей чипа", – пояснил Юй Чэндун.

Он также обратил внимание на рейтинг лаборатории DxOMark, где Xiaomi Mi10 Pro с сенсором на 108 Мп, занимает четвертое место. А вот первые места занимают смартфоны, основная камера которых имеет разрешение не выше 50 мегапикселей.

Напомним, что уже несколько лет подряд флагманскую линейку Huawei называют лучшими камерофонами на рынке, поэтому к его словам стоит прислушаться.