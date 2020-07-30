Компания Huawei провела специальную конференцию Smart Life, в рамках которой представила интересную новинку. Это умный браслет Huawei Band B6. Интересно, что его можно носить даже на ухе.

Как передает Gizchina.com, Huawei Band B6 можно носить как Bluetooth-гарнитуру.

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Что еще интересного

Устройство получило 1,53-дюймовый экран с плотностью пикселей 326 PPi и автоматической регулировкой яркости. Он имеет изогнутую форму, чтобы удобнее разместиться на руке.

Huawei Band B6 оснащен фирменным чипом Kirin A1. Из интересных функций можем выделить услугу шумоподавления и алгоритм улучшения качества звука при разговоре. Поэтому это может быть действительно качественная гарнитура.

Huawei Band B6 поддерживает подключение двух устройств одновременно. То есть пользователь может разговаривать по телефону и одновременно взаимодействовать с голосовым помощником.

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О функциях фитнес-трекера, то есть мониторинг частоты сердечных сокращений, контроль качества сна, уровня стресса, уровня кислорода в крови и менструального цикла и тому подобное. Браслет поддерживает 9 спортивных режимов.

Цена

Huawei Band B6 оценили в 143 доллара (3900 гривен). Продажа на китайском рынке стартует 6 августа. О глобальной версии пока информации нет.