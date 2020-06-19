Если смартфон сломался – в большинстве случаев его нужно разбирать. Обычно это непростой процесс, для которого нужен соответствующий опыт. Однако не все разбирают смартфоны вручную.

Оказывается, в компании Huawei для этого существует специальный прибор, способный аккуратно разобрать смартфон за 6 минут, рассказывает gizchina.

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Риски при разборке смартфона

При разборке гаджета со стеклянной крышкой сначала нужно нагреть ее, чтобы ослабить действие клея, а затем пройтись по периметру острым предметом. В первом случае по неопытности можно слишком сильно перегреть устройство, приведет к неисправностям, а во время выполнения второй операции можно случайно повредить компоненты внутри. Кроме того, приложив при разборке излишнюю силу, достаточно легко сломать экран или корпус.

Что может пойти не так при разборке смартфона

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Что делает устройство Huawei

Чтобы избежать "несчастных случаев" при ремонте, Huawei разработала платформу автоматической разборки смартфонов. Данный прибор с высокой точностью выставляет оптимальную температуру для разогрева задней крышки и максимально аккуратно ее отсоединяет. Кроме того, перед этим на устройство клеятся защитные пленки, чтобы избежать повреждений. Во время процедуры платформа автоматического разборка контролирует состояние устройства, предотвращая тем самым возможность перегрева или поломки.

Устройство самостоятельно разбирает смартфон за 6 минут

Именно такими приборами пользуются специалисты в официальных сервисных центрах Huawei.