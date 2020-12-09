8 декабря компания Apple неожиданно анонсировала свои полноразмерные наушники AirPods Max. После этого другой производитель Huawei заявил о существенном снижении на свои наушники Huawei FreeBuds Studio.

Правда, скидки касаются только для рынка Великобритании, сообщает Gizmochina.

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Новая цена

Стоимость Huawei FreeBuds Studio в Великобритании составляла 300 фунтов стерлингов (11 400 гривен). А после анонса AirPods Max скидка составила 70 фунтов стерлингов.

Сейчас Huawei FreeBuds Studio можно приобрести за 230 фунтов стерлингов (8700 гривен).

Кроме того, покупателям обещают подарок – умный браслет с большим экраном Huawei Watch Fit. Его стоимость отдельно составляет 120 фунтов стерлингов (4500 гривен).

Также издание обращает внимание, что наушники Huawei обладают схожими характеристиками, как и новинка AirPods Max. Однако новинка Apple на американском рынке стоит значительно больше – 549 долларов (15 407 гривен).

Также Huawei объявила и другие скидки: