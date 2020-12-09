После выхода Apple AirPods Max Huawei существенно снизила цены на свои наушники
8 декабря компания Apple неожиданно анонсировала свои полноразмерные наушники AirPods Max. После этого другой производитель Huawei заявил о существенном снижении на свои наушники Huawei FreeBuds Studio.
Правда, скидки касаются только для рынка Великобритании, сообщает Gizmochina.
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Новая цена
Стоимость Huawei FreeBuds Studio в Великобритании составляла 300 фунтов стерлингов (11 400 гривен). А после анонса AirPods Max скидка составила 70 фунтов стерлингов.
Сейчас Huawei FreeBuds Studio можно приобрести за 230 фунтов стерлингов (8700 гривен).
Кроме того, покупателям обещают подарок – умный браслет с большим экраном Huawei Watch Fit. Его стоимость отдельно составляет 120 фунтов стерлингов (4500 гривен).
Также издание обращает внимание, что наушники Huawei обладают схожими характеристиками, как и новинка AirPods Max. Однако новинка Apple на американском рынке стоит значительно больше – 549 долларов (15 407 гривен).
Также Huawei объявила и другие скидки:
- Умные часы Huawei Watch GT 2 42 мм сейчас стоят 110 фунтов стерлингов (4200 гривен) с браслетом Huawei Band 4e в подарок
- Huawei FreeLace Pro сейчас можно купить за 100 фунтов стерлингов (3800 гривен) с браслетом Huawei Band 4e в подарок
- MateBook X Pro 2020 (i7, 16 Гб оперативной памяти, 1 ТБ) оценили в 1400 фунтов стерлингов (53 200 гривен) с чехлом и колонкой Huawei Sound X в подарок.
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