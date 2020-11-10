Китайский производитель Huawei вроде бы продал свой бренд Honor. Обе компании часто выпускали смартфоны, но для различной аудитории. Honor позиционировал себя как молодежный бренд с доступными аксессуарами.

Информацию о продаже Honor пишет ресурс Androidheadlines, ссылаясь на источники.

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При этом представители Honor от комментариев воздержались. Если бы эти слухи были беспочвенными, то в компании должны были опровергнуть слухи.

Источник сообщает, что об этой операции могут официально объявить 20 ноября. Соглашение якобы было заключено при условии, что новая компания сможет покупать и использовать чипы 5G.

Причина

Источники утверждают, что к продаже бренда Huawei подтолкнули жесткие санкции со стороны США. Таким образом китайский производитель хочет, чтобы этот успешный бренд мог развиваться самостоятельно.

Если план Huawei сработает, то Honor под руководством другой компании сможет без проблем закупать комплектующие у разных компаний и использовать сервисы Google.