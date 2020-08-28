Компания Huawei выпустила свои недорогие фирменные смарт-часы Watch Fit. Они получили стильный дизайн, при этом имеют очень доступную стоимость.

Интересно, что Huawei Watch Fit получил необычный прямоугольный дизайн, что делает рабочий экран больше, чем у предшественников. Новинка уже размещена на официальном сайте компании.

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Что интересного

Huawei Watch Fit получил 1,64-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 280x456 пикселей.

Размер основного модуля составляет 46х30х10,7 мм. На выбор у пользователя 6 новых циферблатов для режима Always-on Display (всегда включен дисплей).



Huawei Watch Fit получил необычный дизайн / Фото: consumer.huawei.com

Также в часах предусмотрено 12 вариантов быстрых тренировок. Интересно, что разработчик добавил анимированную демонстрацию упражнений, например упражнения "на работе", растяжка, пресс и тому подобное. Кроме того, есть 11 спортивных режимов, в частности бег, плавание и езда на велосипеде.

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Здесь предусмотрен модуль GPS, защита от воды (5ATM), оптический датчик сердечного ритма и измеритель уровня насыщения кислорода кровью (SpO2). Время автономной работы может достигать 10 дней, в режиме интенсивного использования – до 7 дней. Что тоже очень неплохо, как для смарт-часов.

Цена

Huawei Watch Fit можно будет приобрести в 3 вариантах цвета корпуса: светло-розовый, черный и светло-зеленый.

Цена составляет 110 долларов (почти 3000 гривен). Старт продаж – 3 сентября.