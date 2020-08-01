В ассортименте компании Huawei появились новые детские смартчасы под названием Huawei 4X. Главной особенностью устройства стали сразу две камеры. основная фронтальная и вспомогательная.

"Основная" 5 Мп фотокамера является фронтальной и ориентирована на видеозвонки, сообщает Gizmochina.

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Разрешение второй камеры составляет 8 Мп, она расположена под углом 90 градусов, оснащена объективом с диафрагмой F/2.0, поддерживает 4-кратное цифровое увеличение. Благодаря алгоритмам на базе искусственному интеллекту камера может не просто распознать человека или предмет, но и найти о нем информацию в интернете.



Смартчасы Huawei 4X

Другие особенности часов

Корпус Huawei 4X защищен от проникновения влаги (5 ATM), но купаться в них точно не стоит. Есть функция отслеживания физической активности. Питание осуществляется от аккумулятора емкостью 800 мАч с поддержкой быстрой зарядки, заряжает устройство наполовину всего за 20 минут.

Устройство получило 1,41-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением 320x360 пикселей, 1 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ флеш-памяти, чип Kirin. Кроме того, часы Huawei 4X имеет модули NFC, Wi-Fi, Bluetooth и LTE с поддержкой до 200 стран, GPS, Beidou, ГЛОНАСС, GALILEO, QZSS.

Тизер-видео смартчасника Huawei 4X