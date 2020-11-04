Компания Huawei выпустила новые смарт-весы Smart Body Fat Scale 3. Интересно, что кроме веса новинка может проводить анализ 14 различных параметров.

Как передает Gizmochina, Smart Body Fat Scale 3 имеет более 200 учебных курсов, в частности относительно сжигания жира и увеличения мышечной массы.

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Что еще интересного

Конечно, этот умный девайс можно синхронизировать со смартфоном через Wi-Fi или Bluetooth. Весы оснащены алгоритмом определения состава тела Huawei TruFit. Эта технология позволяет максимально точно измерить процент жира, костную массу и другие параметры.

Smart Body Fat Scale 3 имеет немало полезных функций / Фото Smart Body Fat Scale 3

Весы также могут определять членов семьи, данные измерений автоматически синхронизируются с облаком и передаются в конкретный аккаунт.

Диапазон веса, который могут измерять Smart Body Fat Scale 3, составляет от 2,5 до 150 килограммов.

Цена

Стоимость Smart Body Fat Scale 3 можно назвать доступной – 25 долларов (что по нынешнему курсу чуть более 700 гривен).