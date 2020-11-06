Huawei выпустила свою первую фирменную камеру наблюдения на HarmonyOS
Компания Huawei продолжает отходить от производства исключительно мобильных устройств. Сейчас ассортимент девайсов пополнился новым интересным девайсом – камерой видеонаблюдения Smart Choice Camera Pro.
Как говорит производитель, камера предназначена для использования в детских комнатах, передает Gizmochina.
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Что еще интересного
Камера защищает угол обзора на 360 градусов и может автоматически сфокусироваться на объекте, движущемся в кадре. Камера оснащена функцией обратной связи и работает под управлением фирменной операционной системы HarmonyOS.
Устройство транслирует картинку с разрешением до 2K и поддерживает кодек H.265.
Huawei Smart Choice Camera Pro поддерживает подключение к смартфону через модуль NFC. Также камера имеет встроенный микрофон для работы в режиме видеозвонка. Емкость встроенного накопителя стандарта eMMC составляет 32 или 64 ГБ в зависимости от конфигурации.
Также компания уверяет, что камера надежно защищена от взлома и способна обеспечить конфиденциальность пользователей.
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Цена
Huawei Smart Choice Camera Pro на китайском рынке оценили в 45 долларов (1300 гривен) за версию с накопителем на 32 ГБ.
За версию с объемом хранилища в 64 ГБ нужно заплатить – 60 долларов (1700 гривен).
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