Компания Huawei продолжает отходить от производства исключительно мобильных устройств. Сейчас ассортимент девайсов пополнился новым интересным девайсом – камерой видеонаблюдения Smart Choice Camera Pro.

Как говорит производитель, камера предназначена для использования в детских комнатах, передает Gizmochina.

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Что еще интересного

Камера защищает угол обзора на 360 градусов и может автоматически сфокусироваться на объекте, движущемся в кадре. Камера оснащена функцией обратной связи и работает под управлением фирменной операционной системы HarmonyOS.

Устройство транслирует картинку с разрешением до 2K и поддерживает кодек H.265.

Huawei Smart Choice Camera Pro поддерживает подключение к смартфону через модуль NFC. Также камера имеет встроенный микрофон для работы в режиме видеозвонка. Емкость встроенного накопителя стандарта eMMC составляет 32 или 64 ГБ в зависимости от конфигурации.

Также компания уверяет, что камера надежно защищена от взлома и способна обеспечить конфиденциальность пользователей.

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Цена

Huawei Smart Choice Camera Pro на китайском рынке оценили в 45 долларов (1300 гривен) за версию с накопителем на 32 ГБ.

За версию с объемом хранилища в 64 ГБ нужно заплатить – 60 долларов (1700 гривен).