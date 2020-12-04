Ассортимент бытовой техники Huawei пополнил очиститель воздуха под названием Smart Selection 720 1i. Особенностью новинки стала возможность работать в автоматическом режиме благодаря наличию специального лазерного датчика, который определяет уровень загрязнения воздуха в помещении. Кроме того, в роли пульта дистанционного управления для управления работой прибора можно использовать смартфон.

Согласно со спецификациями, прибор оснащен высокоэффективным трехслойным HEPA-фильтром, который соответствует классу очистки H13. Устройство способно задерживать тонкодисперсные частицы размером 0,3 микрона, включая пыльцу и аллергены. По заверению производителя, эффективность очистки воздуха при использовании новинки составляет 99,95%, сообщает Gizmochina.

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Smart Selection 720 1i следит за изменением качества воздуха в помещении с помощью встроенного высокоточного лазерного датчика частиц и автоматически включается, когда в этом есть необходимость. Индикатор на круглом дисплее меняет цвет на зеленый, желтый или красный в зависимости от результатов сканирования, информируя пользователя о качестве воздуха в помещении.



Очиститель воздуха Huawei Smart Selection 720 1i

Устройство имеет компактный корпус (24х24х47,3 см) и примечателен низким уровнем шума (31 дБ), что позволяет использовать его даже в спальне в ночное время. Производительность прибора составляет до 350 м3/ч, при этом площадь помещения для эффективной очистки не должна превышать 42 квадратных метра.

Цена

Huawei Smart Selection 720 1i уже поступил в продажу в Китае по цене 106 долларов (≈ 3000 гривен).