Китайский производитель Huawei представил новую флагманскую линейку смартфонов Huawei Mate 40, которые работают на базе однокристальной системы Kirin 9000. Во время анонса в компании вспомнили об iPhone 12 и пошутили об "инновационном решении" в этом смартфоне.

Так, гендиректор Huawei Ю Чендонг напомнил, что многие производители еще в 2019 году выпустили смартфоны с поддержкой 5G. Как известно, во время презентации новой линейки iPhone 12 (которая состоялась 13 октября) Apple очень много внимания уделила именно внедрению 5G в новых смартфонах, передает Mydrivers.

К теме Huawei Mate40 Pro: флагман с топовым процессором и профессиональной камерой

Что не так с iPhone 12

Ю Чендонг добавил, что iPhone 12 отстает от их смартфонов на несколько поколений.

Также он обратил внимание, что в однокристальной системе Kirin 9000 на 30% больше транзисторов, чем в процессоре Apple A14. Гендиректор Huawei говорит, что смартфоны Huawei Mate 40 опережают iPhone 12 по скорости работы в сетях 5G.

Ю Чендонг отмечает, что их Kirin 9000 является самой продуктивной платформой в истории Huawei. Это первая в мире однокристальная система, которая проводится по нормам 5-нанометрового технологического процесса. В нее используется 15,3 миллиарда транзисторов.

К теме iPhone 12: характеристики и цена долгожданных флагманов Apple

По его словам, что энергоэффективность CPU, NPU и GPU Kirin 9000 лучше, чем у других флагманских платформ. По этому параметру CPU, NPU и GPU Kirin 9000 25%, 150% и 50% лучше, чем у Snapdragon 865+.

Он добавил, что смартфоны Huawei Mate 40 Pro с экраном диагональю 6,76 дюйма имеет корпус меньшего размера, чем 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max.