Компания Huawei выпустила новые фитнес-часы Huawei Watch Fit. Они получили улучшенный мониторинг здоровья и множество спортивных функций. Гаджет также получил стильный дизайн.

Об этом 24 каналу рассказали в пресс-службе Huawei.

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Что интересного

Huawei Watch Fit стал первыми смарт-часами Huawei, которые поддерживают режим анимированного персонального тренера. Они поддерживают 12 курсов тренировок, а также демонстрацию 44 упражнений для хорошей осанки.

Также здесь предусмотрены силовые тренировки, упражнения для пресса и другие занятия, которые помогут заниматься спортом дома.

В общем, Huawei Watch Fit поддерживает 96 режимов тренировок с расширенным мониторингом данных. Часы помогут определить частоту сердечных сокращений, сожженные калории, время тренировки и тому подобное.

Характеристики

Huawei Watch Fit получил прямоугольный циферблат со скругленными краями. Он получил AMOLED HD дисплей с диагональю 1,64 дюйма.

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Huawei Watch Fit поддерживает более 130 различных дизайнов циферблата, доступных в магазине Huawei Watch Face Store.

Умные фитнес-часы Huawei Watch Fit будут доступны в Украине в конце сентября. Цена пока не объявлена.