В портфолио Huawei уже есть гибкий Mate X, но если верить последним утечкам, на этом техногигант останавливаться не планирует. Инсайдеры опубликовали патентное изображение неанонсированного смартфона популярного бренда – аппарат имеет собственную изюминку.

Дизайн смартфона выполнен в классическом стиле с одним отличием, смартфон оснащен сразу двумя экранами – по одному на каждой стороне корпуса, отмечает gizchina.

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Особенности загадочного смартфона

На опубликованных изображениях представлена ​​неназванная модель смартфона, оснащенного вспомогательным дисплеем квадратной формы, который разместили на задней крышке. Вероятно, он предназначен для вывода входящих сообщений, времени, погоды и другой информации в режиме Always on Display. Кроме того, с его помощью владелец сможет делать селфи, используя основной модуль в роли альтернативы фронталки, врезанной в "каплю" на главном экране.

Патентные изображения смартфона Huawei

Судя по форме оптики, в состав тройной основной камеры устройства входит перископический объектив с расширенными возможностями зума. На нижней грани корпуса гаджета видно порт USB Type-C, единственная решетка динамика и классический 3,5-мм аудиоразъем.

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Кнопки включения и регулировки громкости размещены на правой грани, там же находится вспомогательная клавиша, которая, вероятно, выделена для запуска голосового ассистента или спуска камеры.

Технические характеристики, возможная дата анонса и коммерческое название необычного смартфона пока неизвестны.