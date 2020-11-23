Компания Huawei разработала оригинальный и очень актуальный в настоящее время патент – смартфон с датчиком для измерения температуры тела. Интересно, что в целом в октябре компания подала 8607 патентов – это рекордный показатель для всех компаний в мире.

Huawei подала патент с кодовым названием CN306175428S. В описании сказано, что это мобильный телефон с графическим интерфейсом пользователя для измерения температуры, информирует Gizmochina.

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Что еще известно

Как сказано в патенте, измерение температуры будет происходить с помощью камеры смартфона. А результат измерения можно посмотреть на дисплее.

Правда, эта технология для компании не уникальна. Ранее на рынке уже был представлен смартфон Honor Play4 Pro Temperature Measurement Edition, который тоже умеет измерять температуру. Напомним, до недавнего времени бренд Honor входил в состав корпорации Huawei. Но китайский производитель вынужден был продать бренд, чтобы он мог избежать санкций США.

В обоих телефонах используется IR-камера, которая способна измерять температуры от -20 до +100 градусов Цельсия.

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Касательно выходу нового смартфона уже под брендом Huawei, то пока информации нет. Но если производитель уже протестировал эту услугу и выпустил на рынок, то можно ожидать, что новый смартфон выйдет уже в следующем году.