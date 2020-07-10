Подразделение Huawei Consumer Business Group в Украине скоро запустит услугу бесконтактной оплаты с помощью NFC на своих смартфонах. Партнером по запуску выступит украинская финансово-технологическая компания EasyPay.

Как сообщает 24 канал, Huawei объявила о запуске бесконтактных платежей на всех своих смартфонах в Украине еще в мае. Старт проекта запланирован на III квартал 2020 года.

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Huawei Pay

Проект является самостоятельным решением от EasyPay на основе технологии NFC и будет представлен под брендом EasyPay. Стоит отметить, что технологически проект будет независимым от коммерческих банков.

В рамках стратегического партнерства компаний Huawei и EasyPay услуга NFC-платежей будет сначала представлена ​​эксклюзивно на смартфонах Huawei.

"Партнерство с Huawei – очень важный шаг не только для EasyPay, но и для всего финтех-рынка Украины. Это признание нашего потенциала, инноваций и революционных технологических решений... Синергия с Huawei, лидером мобильной индустрии, позволит нам сделать это быстро и эффективно", – отметил Алексей Авраменко, СЕО и основатель компании EasyPay.

Почему Huawei вводит NFC-оплату

Дело в том, что новые телефоны Huawei работают на базе сервисов компании в то время, как другие Android-смартфоны используют сервисы Google. Поэтому Huawei была вынуждена создать собственную систему платежей через NFC. В Украине ее партнером стала финансово-технологическая компания EasyPay.