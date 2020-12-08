Компания Huawei решила создать конкурента сервиса Google Maps и запустила свой картографический сервис. Он доступен за пределами Китая и его уже можно скачать.

Тестовую версию картографического сервиса Petal Maps уже можно загрузить в магазине приложений AppGallery. Приложение доступно в более чем 140 странах мира. Об этом сообщает портал GizChina.

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Что известно

Сейчас новый сервис находится на стадии бета-тестирования. Пользователям не нужно регистрироваться, чтобы оценить приложение. Однако необходимо быть владельцем девайса из линеек Huawei P40, Mate 30 или Mate 40 с прошивкой EMUI 11.



Huawei запустила собственный сервис карт / Фото GizChina

Petal Maps позволяют определить местоположение, посмотреть карту населенного пункта или местности, проложить маршрут до заданной точки. Также приложение позволяет просматривать пробки на дорогах в режиме реального времени. А с помощью информационных подсказок пользователи могут просматривать статус отправления и прибытия автобусов в некоторых городах, чтобы планировать время и планы поездок.

Сервис также поддерживает новый метод взаимодействия, доступный в серии Mate 40 – функцию air-flow. Когда пользователь прижимает ладонь к экрану во время движения, навигационный вид маршрута и интерфейс обзора карты могут свободно переключаться.

Huawei Petal Map поддерживает голосовые команды на китайском, английском, французском, немецком, испанском и итальянском языках.