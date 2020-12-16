Завершаем год с удивительными устройствами. На этот раз – музыкальным. Художница Лав Халтен создала вокальный синтезатор VOC-25, каждая клавиша которого связана с одной из двадцати пяти вставных челюстей.

Музыкальный инструмент, который сначала может показаться жутким, впоследствии вызывает смех. Он состоит из пластиковых вставных челюстей. Звучит это так же странно, как и выглядит, пишет Love Hulten.

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Что известно



Музыкальное устройство с 25 челюстями / Фото lovehulten

VOC-25 – это концептуальный вокальный синтезатор. Каждая челюсть представляет собой уникальную ноту на клавиатуре. Вся деревянная установка из трех частей повторяет внешний вид классического настольного компьютера, включая монитор, главную консоль и клавиатуру.

При попытке сыграть мелодию ряды пластиковых зубов в итоге образуют гармоничный "хор". На эту идею художницу Лав Халтен вдохновили творческие поиски изобретательнице Симоны Гертц по созданию музыкальной зубной стенки.

Чтобы инструмент зазвучал, нужно через USB загрузить необработанные аудиосэмплы в консоль. Плата Axoloti вводит MIDI через 25-клавишную клавиатуру, но она также и выводит MIDI. Эти сигналы преобразуются в постоянный ток через управляющие платы, расположенные внутри "монитора". Настройка тональности и тембра происходит через регуляторы на нижней консоли "поющих" челюстей. Внутрь устройства встроены динамики. При этом аппарат автономный и не требует подключения к сети.

Как и другие художественные проекты Лав Халтен, это разовая концептуальная разработка, которая не дойдет до массового производства и продажи в магазинах.