Крупнейший автопроизводитель Южной Кореи решил заняться выпуском летающих автомобилей и планирует представить полный модельный ряд воздушных транспортных средств – как пассажирских, так и грузовых – в течение ближайших десяти лет.

Hyundai Motor Group приступила к разработке моделей аэротакси, предназначенных для перевозки пяти – шести пассажиров в пределах города, а также более вместительную модель для того, чтобы осуществлять воздушные рейсы между населенными пунктами. На рынок модели выйдут в 2028 году, сообщает Bloomberg.

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Когда появятся первые аэротакси Hyundai

По словам Шина Чжевона, менеджера из городского воздушного транспорта в компании, первые аэротакси могут дебютировать уже в 2023 году, но компания рассчитывает на 2028 год, когда будет подготовлена ​​вся необходимая инфраструктура. Для того чтобы привлечь первых клиентов, Hyundai пытается снизить стоимость аппарата и уровень шума, не забывая при этом о безопасности транспорта.

В то же время аналитики Morgan Stanley в своих дерзких прогнозах предсказывают, что к 2040 года летающий городской транспорт станет индустрией стоимостью в 2,9 триллиона долларов. И наиболее пессимистические оценки тоже вполне положительные – они оценивают объем рынка в 615 миллиардов долларов за 20 лет.

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Кроме пассажирских моделей Hyundai работает над грузовым дроном, рассчитанным на 300 килограммов.

Hyundai показала свой концепт летающего автомобиля, разработанного в сотрудничестве с Uber, на выставке потребительской электроники CES в этом году. Предполагается, что сначала управлять будут пилоты, а затем – где-то после 2035 года – они станут автономными.