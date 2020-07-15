Состоялся долгожданный релиз игры Death Stranding на ПК. Эта версия игры получила некоторые улучшения по сравнению с версией для PlayStation 4.

Как пишет издание Wccftech.com, в версию для ПК добавили поддержку технологии NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) 2.0. Эта технология позволяет запускать игру с разрешением 4K с частотой 60 кадров в секунду на открытых NVIDIA GeForce RTX 2060. Поэтому пользователи мощных ПК смогут почувствовать дополнительные преимущества проекта.

К теме World of Tanks: Схватка: вне времени – особый режим игры доступен только 2 два дня

Как рассказал арт-директор Kojima Productions Йоджи Шинкава, поддержка Ultrawide-дисплеев (соотношение сторон 21:9) придает игре так называемый кинематографический вид. То есть пользователь получает ощущение присутствия в кинотеатре.

"Когда у вас шире горизонтальная перспектива, вы можете видеть больше врагов, а также вы можете увидеть место, куда вы захотите пойти, потому что на самом деле объем информации гораздо больше видим", – пояснил Шинкава.