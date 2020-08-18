Вышла souls-like игра Mortal Shell: критики одобрительно оценивают проект
Компания Playstack и крошечная студия Cold Symmetry выпустили новую игру в жанре souls-like под названием Mortal Shell. Новинка уже доступна на PlayStation 4 и Xbox One, а также на ПК.
Относительно ПК есть одна особенность: пока игра доступна только эксклюзивно для Epic Games Store. Выход в Steam ожидается в 2021 году, рассказывает 24 канал.
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Mortal Shell получила высокие оценки
Если игроки еще не успели опробовать новинку, то журналисты уже выставили ей оценки. На момент написания новости в Mortal Shell на Metacritic 76 баллов из 100.
- Плюсы игры
Критики хвалят дизайн противников, хардкорную боевую систему в лучших традициях жанра, особую систему предметов и добавления новых элементов, которые освежают souls-like игры.
- Минусы игры
Из минусов выделяют скучные путаные локации, скудный выбор оружия и врагов, а также слишком редкие точки сохранения.
Оценки изданий
Вот некоторые оценки популярных изданий:
Trusted Reviews – 90 баллов из 100;
Gamers Heroes – 85 баллов из 100;
GameSpot – 80 баллов из 100;
Jeuxvideo.com – 75 баллов из 100;
Eurogamer Italy – 70 баллов из 100;
Multiplayer.it – 68 баллов из 100.