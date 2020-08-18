Компания Playstack и крошечная студия Cold Symmetry выпустили новую игру в жанре souls-like под названием Mortal Shell. Новинка уже доступна на PlayStation 4 и Xbox One, а также на ПК.

Относительно ПК есть одна особенность: пока игра доступна только эксклюзивно для Epic Games Store. Выход в Steam ожидается в 2021 году, рассказывает 24 канал.

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Mortal Shell получила высокие оценки

Если игроки еще не успели опробовать новинку, то журналисты уже выставили ей оценки. На момент написания новости в Mortal Shell на Metacritic 76 баллов из 100.

Плюсы игры

Критики хвалят дизайн противников, хардкорную боевую систему в лучших традициях жанра, особую систему предметов и добавления новых элементов, которые освежают souls-like игры.

Минусы игры

Из минусов выделяют скучные путаные локации, скудный выбор оружия и врагов, а также слишком редкие точки сохранения.

Оценки изданий

Вот некоторые оценки популярных изданий:

Trusted Reviews – 90 баллов из 100;

Gamers Heroes – 85 баллов из 100;

GameSpot – 80 баллов из 100;

Jeuxvideo.com – 75 баллов из 100;

Eurogamer Italy – 70 баллов из 100;

Multiplayer.it – ​68 баллов из 100.

Трейлер Mortal Shell