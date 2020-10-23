Девушка-хакер под ником EMPRESS сумела взломать Arxan игры Red Dead Redemption 2. Это случилось почти через год после релиза игры на ПК.

Об этом хакер сообщила на reddit.

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Как известно, версия Red Dead Redemption 2 для ПК вышла 5 ноября 2019 года и получила очень положительные отзывы критиков и пользователей. Игра не выдержала всего несколько недель до года, в течение которого никто не мог сломать ее DRM-защиту.

Трейлер игры Red Dead Redemption 2: видео

Что известно об EMPRESS

Напомним, ранее хакер EMPRESS (в переводе "Императрица") пообещала взломать все игры c Denuvo (это технология защиты от несанкционированного взлома, разработанная австрийской компанией Denuvo Software Solutions GmbH).

Теперь стало известно, что этим злостным хакером является девушка и ей помогает еще один хакер под ником Mr. Goldberg.

Обращаюсь ко всем фрикам, которые кричат, что я мужчина. Не хочу валить ваши фантазии про хакера-трансгендера, но я девушка,

– сказала EMPRESS.

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В общем, октябрь стал печальным месяцем для антипиратских защит. Различные хакерские группы, в том числе EMPRESS, сломали такие хиты, как Amnesia: Rebirth, Mortal Kombat 11 Tekken 7, Total War: Three Kingdoms, eFootball PES 2021, Mafia: Definitive Edition, Death Stranding, Total War Saga: Troy и Marvel's Avengers.

И, похоже, на достигнутом хакеры не остановятся.