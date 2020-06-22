Пользователь из Чехии под ником Janisko воссоздал Чернобыль в популярной игре Minecraft. На это у игрока ушло аж 2 года. Карта с открытым доступом получила название Chernobyl Universe и предназначена для игры в режиме выживания.

Об этом пишет портал Planet Minecraft.

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Как говорит автор, точности в воспроизведении Зоны отчуждения удалось достичь благодаря Google Maps. Также он использовал приложения McEdit2 и Worldpainting.

Правда, некоторые элементы автор придумал, полагаясь на собственное воображение.

Автору помог сервис Google Maps / Фото: planetminecraft.com

Что дальше

Janisko продолжает работу над проектом, и он открыт для помощи, если кто-то хочет поделиться точной информацией из других источников.

Геймер планирует развивать проект до 2023 года. Он планирует скопировать южную и белорусскую часть Чернобыльской зоны, а также поселок Полесское. Также он хочет воссоздает карту Dead City из серии игр S.T.A.L.K.E.R.