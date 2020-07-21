В World of Tanks запустили очередное обновление 5.0, из которого в игре стартовал сезон SummerSlam. Событие стартует 21 июля и продлится ровно два месяца – до 21 сентября.

Об этом 24 каналу рассказали в пресс-службе Wargaming. Обновление доступно для игроков PlayStation и Xbox.

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Что интересного

20-миллионная аудитория игры получит новый Ангар. У каждого коллекционного танка есть специальное видео с участием звезд WWE, а еще эти премиум машины получат уникальное оформление.

Кроме того, игроки PlayStation и Xbox получат на выбор 5 уникальных танков.

Также стала доступной кроссплатформенная игра. С версии 5.0 появляется возможность сражаться вместе, что существенно расширит базу игроков и сократит время ожидания боя для всех уровней техники.

В игру вернули режим "Поле боя", популярный среди поклонников жанра RTS.

Напомним, в 2020 году легендарная игра World of Tank отмечает 10-летие. В рамках празднования в течение всего лета игроки получают интересные новинки и сюрпризы.

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А грандиозное празднование дня рождения игры состоится 12 августа.