Microsoft Flight Simulator невероятно реалистичная игра: в ней воссоздана вся Земля, а погодные условия моделируются на основе реальных данных из разных уголков планеты. Один из пользователей, находясь на борту реального самолета, решил проверить правдоподобность сгенерированных игрой ландшафтов и пролетел над ними одновременно и в игре, и в реальности.

Экспериментатором оказался исполнительный директор gamedev.world и инди-разработчик Рами Исмаил. Сначала он опубликовал в своем твиттере пост о намерении провести эксперимент по сравнению реальных ландшафтов с борта самолета и тех же мест, изображенных в Microsoft Flight Simulator. А потом показал в коротком ролике, как собирается полетать в игре одновременно со своим самолетом.

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Что известно

По словам Рами Исмаила, он немного иначе вышел на курс, но самолеты вошли в облака с разницей в несколько секунд, что показывает правдоподобие формирования погодных условий в игре.

В определенный момент самолет в игре опередил реальный на пять минут, поэтому экспериментатор решил притормозить и подождать его. А еще Рами Исмаил показал фото, сделанное сквозь иллюминатор, и скриншот аналогичного места в симуляторе. Разница между снимками минимальная – даже дистанция до облаков визуально почти одинакова.

Hell, the distance to the clouds even seems right? I see the same stars??? pic.twitter.com/klwuFse1sQ — Rami Ismail (رامي) (@tha_rami) December 2, 2020

Черт, расстояние до облаков даже кажется правильным? Я вижу те же звезды ???

– написал разработчик в твите.

Ирландии Исмаил достиг в Microsoft Flight Simulator на шесть минут раньше, чем в реальности, а приземлился – на четыре. Правда, в игре ему выделили другую посадочную полосу.