В игру World of Tanks возвращается "Стальной охотник"
В популярной игре в World of Tanks – возвращение. Геймерам доступен очередной выпуск режима – "Стальной охотник". Всю неделю игроки смогут вести ожесточенные танковые сражения друг с другом, чтобы выяснить, кто же из них лучший.
Об этом 24 каналу сообщили в пресс-службе Wargaming.
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Что такое "Стальной охотник"
Этот режим создан на базе популярного в играх режима "Королевская битва" (Battle Royale). При этом здесь учтены свои танковые, особенности.
Так, во время боев 20 волков-одиночек или 10 взводов будут биться до последнего. Геймерам нужно собирать добычу на карте (боеприпасы, боевой опыт и очки здоровья) или забирать ее из уничтоженной техники.
При этом в 2020 году в режиме произошли изменения: количество танков, на которых можно выходить в бой, увеличилось с трех до пяти. Кроме того, в этом году, войдя в режим, игроки получают совершенно новую карту – "Арзагир 4.04".
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За участие в игровом событии игроки получат награды, а главным призом для них станут уникальные 2D-стили.