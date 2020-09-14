Знаменитый робопес Spot от Boston Dynamics уже поступил в свободную продажу. К сожалению, купить необычного робота удастся далеко не всем желающим, ведь его стоимость составляет 74 500 долларов. Небольшой стартап разработал уменьшенную версию умной собаки, предлагая ее по более доступной цене.

Роботизированная собака Bittle была создана небольшой компанией Petoi. Она легко умещается на ладони, что позволило сделать ее намного доступнее, чем полноразмерная версия от Boston Dynamics, отмечает geeky-gadgets.

Интересно Робопса Spot от Boston Dynamics начали продавать в Европе: цена

Производитель уточняет, что устройство получит большое количество расширений, что позволит не только улучшить и без того продвинутый механизм, но и сделать его уникальным.

Bittle – маленький, но мощный робот, который может делать трюки, как настоящие животные. Мы доработали каждую деталь, чтобы дать маневренность роботу-питомцу размером с ладонь. Вы можете оживить Bittle, собрав его и скачав наши демонстрационные коды из GitHub. Вы также можете научить его новым навыкам,

– сообщают разработчики.

Маленький робот получит полностью открытый код, что даст возможность поэкспериментировать тысячам энтузиастов.

Видео демонстрирует робопса Bittle:

Цена

Первые отгрузки запланированы на конец 2020 года. Всем, кто захочет купить миниатюрного четвероногого друга, предлагается поддержать проект на Kickstarter, где он уже собрал нужную сумму для начала производства. Стоит такой робот 225 долларов, что в 330 раз меньше от цены робопса Boston Dynamics.