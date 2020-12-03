Финские ученые разработали искусственный интеллект, способный определить комбинации неизученных ранее противораковых препаратов, которые лучше всего уничтожают различные типы клеток рака. Модель машинного обучения достигла высокого уровня точности.

Лечение онкологических заболеваний часто требует применения комбинации различных препаратов. Тем не менее, экспериментальные исследования таких сочетаний лекарств продвигаются очень медленно и обходятся дорого. Решить эту проблему призвана новая разработка – метод машинного обучения, что дает возможность идентифицировать лучшую комбинацию медикаментов для уничтожения раковых клеток, пишет Science Daily.

Интересно Искусственный интеллект решил научную проблему, над которой ученые бились пол века

Что известно

Искусственный интеллект разработан учеными из Университета Аальто и Университета Турку может находить неизвестные ранее ассоциации между лекарственными средствами и раковыми клетками и показывает очень точные результаты. Например, значение так называемого коэффициента корреляции составили в эксперименте больше, чем 0,9. Это очень высокая степень надежности.

Модель определяет, как комбинация препаратов избирательно ингибирует определенные раковые клетки.

Это поможет исследователям рака определить приоритет, какие комбинации выбрать среди тысяч вариантов дальнейших исследований,

– говорит исследователь Теро Айттокаллио из Института молекулярной медицины Финляндии (FIMM) при Университете Хельсинки.

Аналогичный подход можно применять и для подбора наиболее эффективных лекарственных средств против нераковых заболеваний — например, бактериальных или вирусных инфекций. В этом случае алгоритм должен учиться на новых данных.