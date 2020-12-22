Искусственный интеллект определит психологическое состояние больных по движению глаз
Американские ученые создали искусственный интеллект, который анализирует психологическое состояние больных раком пациентов. Он делает это путем отслеживания активности глаз пациентов.
Ученые говорят, что в современном мире отсутствуют объективные методы оценки психологического состояния пациентов – депрессии, тревоги и других. Большинство результатов основываются на личных беседах людей с психотерапевтами. Новая методика с использованием искусственного интеллекта позволяет определить состояние пациентов с точностью от 93,81 процента до 95 процентов. Об этом пишет журнал Translational Psychiatry.
Интересно Японцы хотят повысить рождаемость: как поможет искусственный интеллект
Что известно
В исследовании приняли участие 25 человек: 16 из них страдали онкологическими заболеваниями и перенесли сложную операцию, а остальные девять были здоровы. Для отслеживания взгляда использовались очки компании TobiiPro.
Во время экспериментов пациенты просматривали произведения искусства. Для этого совместно с художественной галереей Олбрайт Нокс был создан специальный альбом репродукций. Все участники просматривали картины в одном и том же порядке с фиксированной длительностью.
Ученые отслеживали три параметра:
- индекс надежды Херта-Хоупа (HHI),
- уровень тревожности (согласно опроснику STAI),
- состояние психологического благополучия по шкале Уорика-Эдинбурга (WEMWBS).
Точность ИИ в определении индекса надежды составила 93,81 процента, в выявлении уровня тревожности 94,76 процента и для психологического благополучия – 95 процента.
Исследователи отметили, что при использовании ИИ для определения состояния пациента важно нормальное функционирование мозга. Это связано с тем, что любые нарушения в работе коры могут нарушать работу зрения, а значит для таких пациентов ИИ нельзя применить. Согласно данным исследователей, у всех участников эксперимента таких нарушений не было.
В обсуждении на Reddit отметили, что выборка пациентов пока слишком мала, чтобы использовать эту технологию массово. Необходима дополнительная работа для анализа состояния пациентов из группы риска.
Поделиться новостью