Американские ученые создали искусственный интеллект, который анализирует психологическое состояние больных раком пациентов. Он делает это путем отслеживания активности глаз пациентов.

Ученые говорят, что в современном мире отсутствуют объективные методы оценки психологического состояния пациентов – депрессии, тревоги и других. Большинство результатов основываются на личных беседах людей с психотерапевтами. Новая методика с использованием искусственного интеллекта позволяет определить состояние пациентов с точностью от 93,81 процента до 95 процентов. Об этом пишет журнал Translational Psychiatry.

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Что известно

В исследовании приняли участие 25 человек: 16 из них страдали онкологическими заболеваниями и перенесли сложную операцию, а остальные девять были здоровы. Для отслеживания взгляда использовались очки компании TobiiPro.

Во время экспериментов пациенты просматривали произведения искусства. Для этого совместно с художественной галереей Олбрайт Нокс был создан специальный альбом репродукций. Все участники просматривали картины в одном и том же порядке с фиксированной длительностью.

Ученые отслеживали три параметра:

индекс надежды Херта-Хоупа (HHI),

уровень тревожности (согласно опроснику STAI),

состояние психологического благополучия по шкале Уорика-Эдинбурга (WEMWBS).

Точность ИИ в определении индекса надежды составила 93,81 процента, в выявлении уровня тревожности 94,76 процента и для психологического благополучия – 95 процента.

Исследователи отметили, что при использовании ИИ для определения состояния пациента важно нормальное функционирование мозга. Это связано с тем, что любые нарушения в работе коры могут нарушать работу зрения, а значит для таких пациентов ИИ нельзя применить. Согласно данным исследователей, у всех участников эксперимента таких нарушений не было.

В обсуждении на Reddit отметили, что выборка пациентов пока слишком мала, чтобы использовать эту технологию массово. Необходима дополнительная работа для анализа состояния пациентов из группы риска.