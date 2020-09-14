Американский космический корабль Starship недавно провел успешный "скачок" на высоту 120 метров, но компания сразу начала подготовку к следующей стадии испытаний. По заявлению главы SpaceX Илона Маска, следующий полет совершит приближенная к финальному дизайну версия аппарата.

В своем твиттере Илон Маск отметил, что компания закончила первую фазу тестовых полетов Starship. Разработка прототипа корабля с кодовым названием SN8 будет завершена уже через неделю, и после завершения статических испытаний SpaceX попытается произвести пуск космического корабля на высоту около 18 километров.

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SN8 Starship with flaps & nosecone should be done in about a week. Then static fire, checkouts, static fire, fly to 60,000 ft & back. — Elon Musk (@elonmusk) September 12, 2020

В отличие от моделей SN5 и SN6, которые в прессе в шутку называли "водонапорной башней" или "консервной банкой", корабль следующего поколения будет иметь полноценный носовой обтекатель и закрылки для управления полетом. Точная дата запуска SN8 пока неизвестна, поскольку подготовка и ряд наземных испытаний может занять некоторое время. Однако известно, что SpaceX спросила разрешение на высотный полет еще в начале февраля текущего года.

Ожидается, что полет на 18-километровую высоту станет первым этапом для компании SpaceX на пути к реализации проектов, связанных с космическим туризмом и межпланетными путешествиями.