Во время "Дня батарей" Илон Маск рассказал о планах по интеграции аккумуляторов в структурные элементы автомобилей Tesla. Это решит сразу несколько задач: кузов станет крепче, снизится вероятность пробоя аккумулятора в результате столкновения, а главное – такие машины будут стоить дешевле, поскольку сборка упростится примерно на 370 деталей.

Маск отметил, что все современные самолеты используют крылья в роли топливных баков. В таком случае топливный бак выполняет две функции, и это больше не обуза. Именно такую схему планирует использовать Tesla в процессе производства батарей для будущих электрокаров, сообщает 24 канал.

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Что это даст

Такое нововведение позволит значительно сократить массу электромобиля и, кроме того, будущие машины Tesla станут безопаснее, пояснил Маск. Его компания разрабатывает специальный клей, который выполняет также огнезащитные функции. По его словам, "фактически, это сотовый сэндвич с двумя фазовыми листами".

Благодаря такой структуре автомобиль может стать еще крепче. В результате элементы питания передвинуться ближе к центру машины, а значит, ситуация, при которой аккумулятор будет пробит – худший сценарий при столкновении – станет менее вероятной.

И, наконец, такая конструкция аккумулятора позволит отказаться от 370 лишних деталей, то есть производство упростится и, в долгосрочной перспективе, станет дешевле.

Tesla Battery Day

Среди других анонсов Tesla на "Дне батарей" – обещание к 2023 году начать выпуск электромобиля за 25 000 долларов и повысить объемы производства аккумуляторов до 20 миллионов штук в год. К тому времени Tesla займется собственной добычей лития, усовершенствует и удешевит производство батарей. Об этом и других анонсах, озвученных на мероприятии читайте в нашем материале.