Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Маск в твиттере похвалил украинские ракетные двигатели. Правда, и российские тоже.

Блогер Everyday Astronaut опубликовал в твиттере сообщение, в котором радостно поделился известием о завершении исследования происхождения советских ракетных двигателей. На этот твит отреагировал миллиардер Маск, как заметил 24 канал.

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"Месяцы и месяцы работы ушли на это. Думаю, я наконец закончил полное генеалогическое дерево советских ракетных двигателей", – отметил Everyday Astronaut.

Черт, это непросто! Я потратил довольно много времени, рассматривая российские / украинские двигатели. Они хорошие,

– прокомментировал Маск.



Маск высказался об украинских двигателях: "Они хорошие" / Скриншот с твиттера

К слову, ранее Маск уже высказывался о качестве украинских ракет. В 2017 году, например, он вспоминал о "Зенитах", которые назвал лучшими в мире – после ракет SpaceX, конечно.