SpaceX имеет большие планы по развитию своего объекта в Бока-Чика, где компания в настоящее время строит и испытывает корабль нового поколения Starship. В новой вакансии компании сообщается, что менеджер компании по развитию туризма "будет базироваться в Браунсвилле" – ближайшем к Бока-Чика городке.

Объявление о найме направлено на поиск менеджера, который должен "контролировать разработку первого туристического космодрома SpaceX с начала" с конечной целью превратить Бока-Чика в космодром XXI века.

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Речь идет о надзоре за всем процессом проектирования и строительства до его завершения, а также о получении всех необходимых разрешений на работу и одобрений регулирующих органов. Среди требований к будущему менеджеру курорта – степень бакалавра и больше пяти лет соответствующего опыта.

SpaceX is hiring a “Resort Development Manager” to develop the Boca Chica Village in Texas “into a 21st century Spaceport” and the company’s first resort. https://t.co/AEfUaCIVGr pic.twitter.com/rhJqq2rnIV — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) August 10, 2020

Ранее SpaceX представила несколько концептуальных проектов ее идеального космодрома, а еще в июне исполнительный директор компании Илон Маск рассказал о своем намерении построить плавучие космодромы для космических и межконтинентальных путешествий.

О чем нам говорит новая вакансия

Она предусматривает, что SpaceX стремится предоставлять полноценные услуги космических полетов в духе того, над чем работает Virgin Galactic, которая уделяет большое внимание качеству обслуживания будущих туристов как с точки зрения салона пассажирского космического корабля, так и со стороны удобств, доступных на стартовой площадке.

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SpaceX готовит собственные транспортные корабли для запусков частных космонавтов на коммерческой основе. Уже объявлено о планах по выводу на орбиту и обратно платежеспособных клиентов с помощью Crew Dragon – сейчас эти планы как никогда близки благодаря успешному завершению полета космонавтов NASA Боба Бенкена и Дага Херли. Миссия их доставки на МКС и обратно была последним требованием в процессе сертификации корабля, и SpaceX хочет отправлять в космос туристов, начиная со следующего года.