Инженер и миллиардер Илон Маск поделился в своем твиттере подробностями проекта нейроинтерфейса Neuralink. Он рассказал, что установка чипа в мозг будет не сложнее, чем лазерная операция по коррекции зрения.

Те, кто согласятся на процедуру, впоследствии смогут слушать музыку прямо с чипа, отметил Маск. Он добавил, что чип поможет людям контролировать уровень гормонов, а это даст возможность преодолевать тревогу. Маск намекнул, что Neuralink поможет избавиться от депрессии и зависимостей путем "перепрограммирования" частей мозга, которые отвечают за их развитие.

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Ранее Маск уже говорил, что новая технология поможет людям с неврологическими заболеваниями, болезнью Паркинсона или Альцгеймера, а также расширит возможности обычных пользователей. Он намерен рассказать о проекте подробнее 28 августа.

Что такое Neuralink

Одноименную компанию создали в 2016 году. Сейчас была проведена только одна презентация с описанием технологии нейронного интерфейса. В июле 2019 года Маск рассказал, что чипы будут вживлять в мозг с помощью "швейного" робота-хирурга, который соединит их с помощью "нити" имплантов для считывания информации.



Операция по вживлению чипа происходит полностью автоматически благодаря работе

Согласно описанию технологии, к мозгу будет подключаться кабель USB-C, который обеспечит "полную пропускную способность передачи данных". В 2020 году были проведены испытания на животных. Эксперименты с участием людей в компании могут начать только после получения разрешения от министерства здравоохранения США.

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На сайте Neuralink разместили 11 вакансий для инженеров-механиков, специалистов по робототехнике и гистологии, а также других направлений. Сам Маск говорил, что компании нужны люди с опытом работы над нательными устройствами и смартфонами.