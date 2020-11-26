Tesla готовится к запуску электрического грузовика Semi. Между тем основатель компании Илон Маск продолжает раскрывать подробности о новинке.

Илон Маск рассказал американскому каналу, что будущий грузовик сможет проехать на одном заряде 1000 километров. Об этом пишет издание electrek.

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Что известно

Достичь такого результата позволят новые технологии Tesla в области аккумуляторных батарей.

Таким образом, еще не выпущенный грузовик Tesla Semi сможет проезжать на одном заряде не меньше, чем грузовик Mercedes-Benz GenH2 на топливных элементах, представленный в сентябре.

Ранее в Tesla озвучивали другие данные. В 2017 году Илон Маск заявил, что в базовом варианте грузовик получит запас хода 483 километра, а в топовом – 805 километров. Однако в ходе свежего интервью Маск заявил об увеличении запаса хода электрогрузовика.

Получить запас хода в 500 километров, на мой взгляд, довольно легко, даже при условии, что он тянет груз весом 40 тонн. Для действительно дальних перевозок мы хотим увеличить запас хода до 800 и даже 1000 километров,

– сказал Маск.

Ожидается, что Tesla Semi оснастят четырехмоторной электрической силовой установкой и автопилотом. До 100 километров в час грузовик сможет разгоняться за пять секунд, а с 40-тонным прицепом – за 20 секунд.

Грузовик планировали запустить еще в прошлом году, однако перенесли сначала на 2020, а затем на 2021 год.