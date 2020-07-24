Страховая компания Tesla Insurance начнет работать в некоторых штатах уже в конце 2020 года. Компания будет продавать страховку для автомобилей Tesla, рассчитывая для каждого водителя персональную стоимость услуги, исходя из переданных в компанию его машиной данных – от километража, частоты и времени поездок до стиля вождения.

Илон Маск уверен, что новый бизнес станет для Tesla серьезным новым источником дохода. Потенциально сервис сразу же получит сотни тысяч клиентов – владельцев машин Tesla в США, сообщает BI.

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Первый блин комом

Много лет водители жаловались на высокие ставки страхования электромобилей Tesla, в основном из-за высокой стоимости ремонта машин. Впервые компания заговорила о собственном сервисе автострахования в апреле прошлого года, а несколькими месяцами позже попыталась запустить услугу в Калифорнии.

Однако уже через несколько часов сайт был отключен из-за "обновления алгоритма", а стоимость страховки для тех, кто успел получить расчет для своего автомобиля, не всегда была ниже, чем у сторонних компаний, как обещал глава Tesla. В результате Илон Маск признал, что эксперимент был не до конца продуман и называет его "версией 0.9".

Обновленное страхование от Tesla

Теперь владельцам электромобилей Tesla обещают полноценную версию автострахования.

"Мы создаем что-то большое – что-то вроде крупной страховой компании. В конечном итоге мы хотим прийти к тому, чтобы Tesla Insurance могла использовать данные, собранные автомобилем, в профиле водителя, чтобы понимать корреляции и вероятности аварии и оценить ежемесячный страховой взнос для этого клиента", – пояснил Илон Маск.

Очевидно, что компания знает о владельцах своих машин все, что только можно узнать благодаря начинке из различных сенсоров. И на основе этих данных, собранных круглосуточно с первого дня эксплуатации машины, способна достаточно точно прогнозировать вероятность каких-либо проблем – от аварий до порчи батарей и получения механических повреждений.

Ни одна страховая компания в мире сегодня не имеет ничего подобного в активе. Потому что их бизнес строился на других принципах оценки и расчета страховой премии.

Новая инициатива Илона Маска, очевидно, приведет к революционным изменениям на рынке автострахования. Глава Tesla уже пригласил работать в компанию актуариев и сообщил, что первые страховые планы станут доступны в некоторых штатах, скорее всего, в конце 2020 года.