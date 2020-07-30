Маск говорит, что Tesla готова делиться своими технологиями
Исполнительный директор Tesla Илон Маск отреагировал на заявления автопроизводителей о том, что его компания лидирует в ряде областей разработки электромобилей. Это уже признали в Audi и Volkswagen, однако Маск отметил, что готов делиться технологиями Tesla.
В своей привычной манере Маск высказался в собственном официальном аккаунте в соцсети Twitter.
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Tesla открыта для лицензирования программного обеспечения, а также поставок трансмиссии и аккумуляторов. Мы просто пытаемся ускорить развитие технологий, которые не наносят вреда окружающей среде, а не уничтожать конкурентов,
– написал Маск.
Комментарий стал ответом на твит о планах немецких автопроизводителей догнать Tesla в разработке электромобилей.
Кроме того, по словам Маска, Tesla будет готова лицензировать свой автопилот.
Маск еще в 2014 году заявлял об открытии патентов Tesla. Но тогда компания лишь обещала не предъявлять иск конкурентам, использующим запатентованную технологию "добросовестно". По факту, теперь единственной компанией, которая открыто призналась в использовании этих патентов, стала китайская Xpeng. Но к ней Tesla подала уже другой иск – о краже исходного кода автопилота. В прошлом компания поставляла трансмиссии и аккумуляторы Mercedes-Benz и Toyota, когда те были акционерами Tesla, но потом процесс прекратился.