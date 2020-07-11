Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск занял 7-е место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg.

Его состояние сейчас составляет 70,5 миллиарда долларов. Об этом пишет Bloomberg.

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Маску удалось разбогател на 6,1 миллиарда долларов после того, как акции Tesla подорожали на 11%.

В общем акции Tesla в 2020 году выросли на 26,9% и составляют основную часть состояния бизнесмена.

В рейтинге Илону Маску удалось обойти председателя совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффета с состоянием в 69,2 миллиарда долларов. Также Маск опередил соучредителя Oracle Ларри Эллисона и соучредителя Google Сергея Брина.