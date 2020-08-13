Пользователь Twitter под ником Эрвин Вейк выложил пост с видео, где запечатлены протесты в Беларуси, призвав всех, у кого есть влияние на общественность, оказать поддержку. Пользователь отметил Билла Гейтса и Илона Маска. Глава SpaceX откликнулся и спросил, чем он может помочь.

Эрвин написал в ответ Илону, что в первую очередь, протестующие в Беларуси нуждаются во внимании мировой общественности, а также нуждаются в материальной поддержке.

Интересно Тестеры рассказали, насколько быстрым будет спутниковый интернет Starlink

#Belarus #UseYourLeverage to #FreeBelarus #ЖивеБелорусь



Belarus is on fire. Murders, beatings, and torture: this is how autocrats "win" their elections. Spread the word. @elonmusk, @billgates, anybody with the voice - use it now.



Share this video and link five other people. pic.twitter.com/szSnYRHvbb — Эрвин Вейков (@renarddemoscou) August 12, 2020

Hi Elon! Thank you for noticing the problem. First of all, the protesters in Belarus need the attention of the world community, I think you can help with this. You can help financially, here are the contacts of people who raise money for the protesters https://t.co/kdnFvwTEoE — Эрвин Вейков (@renarddemoscou) August 13, 2020

Кроме того, некоторые пользователи стали просить главу SpaceX подключить Беларусь к спутниковой системе интернета Starlink, поскольку в стране уже несколько дней есть существенные пробемы со связью.

Starlink will be the answer! You just can provide free access to spread the word and enable communication there. Don't know its ready for this thou — HoldHodlHodor (@TehHodlMaster) August 13, 2020

We need your Starlink, because dictator block internet during protest. — Eduard Palchys (@1863x) August 13, 2020

На момент написания новости Илон Маск не ответил пользователям по поводу Starlink. Проект пока находится на стадии бета-тестирования – первые пользователи в США получат к нему доступ только в конце 2020 года.