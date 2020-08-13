Илона Маска просят подключить Беларусь к спутниковому интернету Starlink
Пользователь Twitter под ником Эрвин Вейк выложил пост с видео, где запечатлены протесты в Беларуси, призвав всех, у кого есть влияние на общественность, оказать поддержку. Пользователь отметил Билла Гейтса и Илона Маска. Глава SpaceX откликнулся и спросил, чем он может помочь.
Эрвин написал в ответ Илону, что в первую очередь, протестующие в Беларуси нуждаются во внимании мировой общественности, а также нуждаются в материальной поддержке.
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Кроме того, некоторые пользователи стали просить главу SpaceX подключить Беларусь к спутниковой системе интернета Starlink, поскольку в стране уже несколько дней есть существенные пробемы со связью.
На момент написания новости Илон Маск не ответил пользователям по поводу Starlink. Проект пока находится на стадии бета-тестирования – первые пользователи в США получат к нему доступ только в конце 2020 года.