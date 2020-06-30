Индия заблокировала 59 китайских мобильных приложений для своих граждан. Такое постановление выпустило Министерство информационных технологий страны, поскольку это наносит ущерб суверенитету и целостности Индии, а также угрожает безопасности государства и общественному порядку.

На первом месте в списке блокировок – видеосервис TikTok. Жители Индии также не будут иметь доступ к китайской соцсети WeChat, сервису микроблогов Weibo и даже игре Clash of Kings. Об этом сообщает Press Information Bureau.

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В заявлении Министерства информационных технологий говорится, что в центр борьбы с киберпреступностью Индии поступило множество жалоб от граждан. Люди обеспокоены политикой конфиденциальности и безопасностью данных в этих приложениях.

Поэтому в стране решили полностью прекратить деятельность этих программ на территории Индии.



Перечень мобильных приложений, которые заблокированы в Индии / Фото PIB India

Как пишет The Wall Street Journal, наибольшие последствия ощутит мобильное приложение TikTok. Так как только в 2020 году пользователи скачали приложение больше 2 миллиардов раз. Из них 611 миллионов – именно в Индии.

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Противостояние между Индией и Китаем

Напомним, что этому скандалу предшествовали реальные противостояния. 16 июня на индийско-китайской границе между странами произошла стычка. Во время столкновения погибли 20 индийских и 5 китайских военнослужащих.

Известно, что страны имеют неурегулированную спорную границу. Обе претендуют на одну и ту же территорию.

Нынешние столкновения произошли вследствие растущего напряжения между двумя ядерными государствами. В последний раз смертельные стычки между Индией и Китаем в этом районе происходили несколько десятилетий назад.