Индивидуальный налоговый номер в смартфоне: документ появится в приложении "Дия"
Кабинет Министров Украины на заседании в среду утвердил механизм использования электронных копий документов в приложении "Дия".
Об этом рассказал министр Минцифры Михаил Федоров в своем телеграм-канале отметив, что отныне практически для всех жизненных ситуаций э-ИНН заменит бумажный вариант документа.
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Поэтому уже совсем скоро в приложении появится электронная версия ИНН, которая будет всегда под рукой в наших смартфонах.
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Правительство также утвердило механизм использования электронных копий документов в приложении "Дия". Это позволит торговым сетям, почтовым отделением, банкам и сервисам официально принимать цифровые документы. В Минцифре отметили, что отныне не будет ситуаций, когда документы в приложении "Дия" не принимаются.
Согласно решению Кабмина документами в смартфоне можно будет воспользоваться при:
- получении услуг почтовой связи;
- проведении банковских операций;
- на кассах супермаркетов для подтверждения возраста;
- получении административных услуг;
- возврате средств уплаченных за товар и в других случаях.
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По данным Минцифры, сейчас э-РНУКНП и электронные копии документов доступны только в версии приложения "Дия 2.0" для бета-тестеров, однако уже скоро их введут в общий доступ.