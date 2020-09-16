Кабинет Министров Украины на заседании в среду утвердил механизм использования электронных копий документов в приложении "Дия".

Об этом рассказал министр Минцифры Михаил Федоров в своем телеграм-канале отметив, что отныне практически для всех жизненных ситуаций э-ИНН заменит бумажный вариант документа.

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Поэтому уже совсем скоро в приложении появится электронная версия ИНН, которая будет всегда под рукой в ​​наших смартфонах.

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Правительство также утвердило механизм использования электронных копий документов в приложении "Дия". Это позволит торговым сетям, почтовым отделением, банкам и сервисам официально принимать цифровые документы. В Минцифре отметили, что отныне не будет ситуаций, когда документы в приложении "Дия" не принимаются.

Согласно решению Кабмина документами в смартфоне можно будет воспользоваться при:

получении услуг почтовой связи;

проведении банковских операций;

на кассах супермаркетов для подтверждения возраста;

получении административных услуг;

возврате средств уплаченных за товар и в других случаях.

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По данным Минцифры, сейчас э-РНУКНП и электронные копии документов доступны только в версии приложения "Дия 2.0" для бета-тестеров, однако уже скоро их введут в общий доступ.

К слову, в мобильном приложении "Дия" появится еще один важный документ – справка ВПЛ. Этот документ очень важен для внутренних переселенцев, ведь в Украине несколько миллионов внутренне перемещенных лиц.