Команда инженеров Тель-Авивского университета (Израиль) создала систему, которая позволяет видеть цвета в инфракрасном спектре. Главная особенность разработки в том, что она делает доступной возможность, для которой требуется дорогостоящее научное оборудование.

Мы воспринимаем цвета в видимом спектре – достаточно узкой полосе частот, которая находится между ультрафиолетовым излучением и инфракрасным светом. Израильская система, которая монтируется на камеру, делает дальние инфракрасные частоты видимыми для нашего глаза. Материалы, посвященные израильской разработке, были опубликованы в журнале Laser & Photonics Reviews, пишет phys.org.

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Что известно о разработке

Видимый свет – лишь маленькая часть электромагнитного спектра, который включает также радиоволны, микроволны, рентгеновское и другие виды излучения. В каждой из этих частей спектра содержится большое количество информации, которую мы не можем воспринимать невооруженным глазом.

Новое устройство позволяет, например, делать снимки газов вроде водорода, углерода и натрия, которые ярко светятся в инфракрасном спектре. Или делать фотографии живой природы, которая в инфракрасном свете выглядит абсолютно необычно.



Монреаль в инфракрасном спектре / фото Википедия

Кроме того, данную технологию можно применять и на более глобальном уровне. Например, оснащенные ею спутники смогут видеть выбросы вредных веществ с фабрик или находить замаскированные склады взрывчатки и урана.