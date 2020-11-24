Сейчас в TikTok набирает большую популярность видео с норвежской университетской больницы Akershus University Hospital, которая работает для 560 000 жителей четырех городов. В видеоролике демонстрируется инновационность современной клиники, где большинство рутинных действий в ней врачи делают бесконтактно.

Видео опубликовал 22-летний студент Ларс Ингар.

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Что известно

Доставка лекарств или анализов происходит с помощью системы труб. Пояснения к ее работе клиника отдельно опубликовала в своем Instagram.

Врач заказывает лекарства, пакеты с ними автоматически переносятся из диспенсера в больничной аптеке, поднимаясь на рельсы в потолке, которые собирают их в ряд. После этого в дело подключается робот – он помещает пакеты в столб для трубок, отправляя дальше в нужное место в госпитале.

Роботы также способны перевозить грузы разных габаритов в любое отделение. Они умеют самостоятельно пользоваться лифтами, а также распознавать человека на пути следования, чтобы случайно не создать аварийную ситуацию.



Роботы в инновационной клинике / Фото Akershus University Hospital

Свою форму медики получают с помощью специальных терминалов с сенсорным экраном. Для этого им необходимо просто отсканировать карту, и выбрать вид одежды, которая автоматически будет доставлена со склада. Грязная форма выбрасывается в урну, которая доставляет ее в прачечную.