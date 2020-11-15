Команда Facebook объявила о запуске новой функции для фирменного мессенджера. В Facebook Messenger уже работает, в Instagram на подходе.

Для обоих сервисов представлены исчезающие сообщения с функцией автоматического уничтожения. В режиме Vanish Mode сообщения уничтожаются, как только собеседник покинул беседу, сообщается в официальном блоге компании.

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Что известно

Как и в Snapchat, пользователь будет предупрежден, если его собеседник решил сделать скриншот беседы в таком режиме.



Исчезающие сообщения в Instagram и Facebook Messenger / Фото Facebook

В Facebook Messenger уже использовались исчезающие сообщения, как часть функции секретных чатов, однако для каждого такого сообщения нужно настроить собственный таймер. В Instagram исчезающие сообщения появятся впервые.

В Facebook Messenger режим Vanish Mode уже доступен для пользователей из США, а в Instagram он начнет работать вскоре.