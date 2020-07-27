Instagram использует камеру смартфона, даже если пользователь не снимает
Недавно пользователи заметили странную особенность приложения Instagram для iOS. Оказалось, что соцсеть использует камеру смартфона все время – даже тогда, когда владелец смартфона не снимает фото или видео.
Первым обратил внимание на такую особенность нового приложения пользователь Twitter под ником KevDoy.
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Проблема касается версии iOS 14 Beta которая благодаря новой функции отражает специальный индикатор в углу экрана, когда какое-либо приложение получает доступ к камере или микрофону. KevDoy обратил внимание, что индикатор горит при прокрутке ленты Instagram, когда приложение не должно использовать камеру и микрофон телефона.
Реакция Instagram
Представитель соцсети заявил, что это баг, который исправят в ближайшее время.
Мы получаем доступ к камере только в тех случаях, когда вы это требуете. Например, когда переходите из ленты в "Камеру". Мы нашли и исправляем этот баг в iOS 14 Beta, который ошибочно сигнализирует о том, что используется камера. У нас нет к ней доступа и никакого скрытого контента мы не записуем,
– заявил представитель Instagram.
Кстати, в 2019 году разработчики Facebook исправили похожую ошибку в приложении для iOS, которая активировала камеры устройств в фоновом режиме без ведома пользователей.