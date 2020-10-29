Прямые трансляции стали очень популярными во время пандемии коронавируса. Instagram это понимает и видит в этой области перспективы для развития. Поэтому в компании решили совершенствовать функциональные возможности своей платформы.

Разработчики объявили о нескольких небольших, но важных изменениях. Instagram сфокусируется на улучшении качества прямой трансляции. Теперь они могут длиться 4 часа подряд, а не 60 минут, как это было ранее, сообщает Аdweek.

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Известные детали

Нововведение будет доступно для всех пользователей при отсутствии нарушений на платформе. Также можно будет пересмотреть свои прямые трансляции в архиве, где они будут храниться в течение 30 дней. До сих пор Instagram архивировал только истории. Записи можно будет также скачать, чтобы опубликовать в другом месте. Кроме этого, в IGTV появится раздел "прямой эфир" для поиска контента в этом формате.



Раздел "прямой эфир" в IGTV / фото Instagram

Поскольку в этом году люди все больше полагаются на Live, мы хотим помочь им открыть для себя новый контент, который их интересует, от создателей, за которыми они следят, или нет,

– заявили в Instagram.

Компания также надеется, что нововведения помогут удерживать людей в приложении дольше.