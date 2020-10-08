Недавно в аккаунтах некоторых СМИ в Instagram появились отметки "контролируются Россией" и похожие отметки, которые указывают на финансирование того или иного СМИ определенной страной. Нововведение заработало в рамках политики, которую компания Facebook, как материнская для Instagram, анонсировала и уже применяет с октября прошлого года.

Всплывающие сообщения с текстом "Instagram считает, что этот издатель может полностью или частично находится под редакционным контролем государства" первым обнаружил журналист Кейси Мишель, указав на это в своем твиттере.

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Указанная метка отображается в профиле, а также в отдельных публикациях – прямо под именем учетной записи. Некоторые медиа уже успели отреагировать на это в своих публикациях возмущенными постами.

Некоторые из СМИ, которые попали под такое определение, включая Redfish и In the Now, имеют сотни тысяч подписчиков.

Instagram has begun rolling out new “state-controlled media” labels—here are the ones for Kremlin outlets aimed at younger Americans: pic.twitter.com/vyUySA1zbW — Casey Michel (@cjcmichel) October 5, 2020

Для чего эти метки

Представители Facebook заявляют, что компания планирует добавить подобные метки в Instagram "в ближайшие месяцы". Компания подчеркивала, что привлекла значительное количество экспертов к описанию критериев ангажированности. Некоторые редакции уже пытаются изменить свои профили в попытке избавиться от лейбла. К тому же, у них есть возможность официально обжаловать подобное решение. Прецеденты уже были, например, компания Maffick в июле 2020 года подала в суд, утверждая, что Facebook ошибочно идентифицировал ее как контролируемую государством, что привело к снижению монетизации контента в социальных сетях на 50%.

Что говорят в Instagram

Как написано на сайте социальной сети "Instagram определяет "контролируемые государством средства массовой информации" как СМИ, которые, по мнению Instagram, могут частично или полностью находиться под редакционным контролем своего правительства, основываясь на нашем собственном исследовании и оценке в соответствии с рядом критериев, разработанных для этой цели".

В то же время, на том же сайте специально указано, что официальные СМИ, которые открыто финансируются государством, не будут внесены в подобный список.