В Instagram появилась новая функция Guides: какая польза пользователям
Социальная сеть Instagram продолжает обновлять свой функционал. Сейчас в соцсети появилась функция Guides. Она предусматривает создание инструкций и высоких должностей.
О новой возможности уже сообщили в официальном блоге компании. Guides доступна в отдельной вкладке профиля пользователя.
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В чем польза
Публикация в Guides позволяет добавить текст, фото, видео, а также добавить ссылки на другие посты. Ее можно отправить личным сообщением или опубликовать в Instagram Stories.
Напомним, ранее Guides работала в тестовом режиме. Правда, пользователям была доступна только категория «Здоровье». Сейчас в постах можно использовать темы "Продукты", "Места" и "Публикации".
В Instagram появилась новая функция Guides/ Фото Instagram
Guides подойдет для создания больших публикаций, похожих на посты в блогах. Таким образом компания пытается увеличить время, которое пользователи проводят в соцсети.
Как известно, недавно Instagram существенно изменил дизайн главной страницы. В частности, на главную страницу Instagram добавили вкладки – Shop и Reels.
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