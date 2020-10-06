Социальная сеть с фотографиями Instagram была запущена ровно 10 лет назад. Приложение появилось в App Store 6 октября 2010 года – через несколько месяцев после выхода iPhone 4.

Чтобы отметить это событие, Instagram добавил в свежую версию приложения для iOS "пасхалку". Пользователь может изменить иконку на классическую или любую другую, сообщает 24 канал.

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На выбор есть иконка ранней беты, первая иконка приложения, ну и, конечно, классическая в двух вариантах. Также есть иконка, которую соцсеть использует сегодня в других цветовых вариантах.

Как изменить значок Instagram

Для изменения иконки приложения Instagram, необходимо зайти в настройки, потянуть сверху вниз до тех пор, пока не откроется меню, далее выбрать нужное изображение.

Варианты праздничных иконок Instagram

Сейчас обновление доступно не у всех пользователей, но в большинстве. Судя по сообщению в обновлении, "пасхалка" будет в приложении только до конца октября.

На Android "пасхалка" также работает, однако обновление только начали рассылать, поэтому пока оно доступно лишь небольшому количеству пользователей.