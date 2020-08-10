Instagram тестирует профессиональный режим камеры в приложении
Социальная сеть Instagram разработала новый режим камеры – Pro. Это пакет инструментов для профессиональных фотографов. Сейчас компания проводит тестирование новой функции.
Инсайдер Алессандро Палуцци опубликовал в своем твиттере короткое видео с демонстрацией новой функции.
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Как будет работать новая функция
В разделе "Историй" будут доступны новые настройки, а именно возможность изменить выдержку, светочувствительность, диафрагму, зум и температуру снимка.
Когда появится новая функция Pro камеры
Пока новые настройки камеры доступны только в бета-версии программы и только у ограниченного количества пользователей. Когда состоится полноценный релиз новой функции – не сообщается.
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