Социальная сеть Instagram разработала новый режим камеры – Pro. Это пакет инструментов для профессиональных фотографов. Сейчас компания проводит тестирование новой функции.

Инсайдер Алессандро Палуцци опубликовал в своем твиттере короткое видео с демонстрацией новой функции.

Интересно Аналог TikTok: Instagram запустил услугу Reels

Как будет работать новая функция

В разделе "Историй" будут доступны новые настройки, а именно возможность изменить выдержку, светочувствительность, диафрагму, зум и температуру снимка.

#Instagram is working on a new camera mode: Pro

All options can be applied at the same time.

They are currently using the Boomerang and Layout icons for it. pic.twitter.com/AIsdBo3NDH — Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 9, 2020

Когда появится новая функция Pro камеры

Пока новые настройки камеры доступны только в бета-версии программы и только у ограниченного количества пользователей. Когда состоится полноценный релиз новой функции – не сообщается.