В Европейском Союзе начали расследование дела против соцсети Instagram. Платформу тоже подозревают в нарушении конфиденциальности. И дело касается обработки личных данных детей на платформе.

Как пишет издание BBC, расследование проводит комиссар Ирландии по защите данных (DPC). Его возбудили после жалоб, что Instagram сделал контактную информацию в корпоративных аккаунтах доступной для всех, кто имеет доступ к приложению.

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Напомним, европейские штаб-квартиры ряда американских технологических гигантов размещены в Ирландии, а DPC является ведущим регулятором ЕС с 2018 года, отвечая за защиту права людей на конфиденциальность в Интернете.

Если будет установлено, что платформа нарушает законы о конфиденциальности, то социальная сеть может столкнуться с крупным штрафом.

Эксперты проводят расследование и изучат правовую основу для обработки персональных данных детей в Facebook (в состав которого входит Instagram). Также комиссар проверяет, выполняет ли платформа адекватные меры защиты и ограничения в отношении детей в Instagram.

Подробнее о жалобах

Расследование базируется на жалобах американского ученого Дэвида Стира, который проанализировал профили почти 200 тысяч пользователей Instagram во всем мире.

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По его подсчетам, по меньшей мере 60 миллионов пользователей в возрасте до 18 лет получили возможность легко изменить свои профили на бизнес-счета. При этом такие аккаунты требуют, чтобы пользователи публично показывали свои номера телефонов и адреса электронной почты, то есть личные данные. И эти персональные данные были видимы для других пользователей Instagram.

Эта информация содержится в исходном коде HTML веб-страниц, к которым осуществлялся доступ при использовании Instagram на компьютере.